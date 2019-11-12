منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض 20 صاروخًا فقط من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
واعترف الجيش بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخًا فقط من أصل 50.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعيد اغتيال تل أبيب لقيادي بارز فيحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش، جوناثان كونريكوس، للصحفيين في اتصال هاتفي "هناك نيران كثيفة".
وفي وقت لاحق، أوضح الجيش أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر أطلقت نحو 50 قذيفة صاروخية بتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض 20 منها.
وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيلودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية، وفق "فرانس برس".
وأضاف كونريكوس "نستعد لعدة أيام من القتال".
وطلب الجيش من الموظفين "غير الأساسيين" في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم وكذلك المقيمين في المنطقة الحدودية مع غزة، كما أمر المدارس والجامعات بأن تبقى مغلقة وحظر التجمعات العامة.
وأعلنت الإذاعة الاسرائيلية العامة إن أكثر من مليون تلميذ وطالب تغيبوا عن الدراسة، اليوم الثلاثاء.
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