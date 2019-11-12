لبنان.. تعليق الدراسة بالمدارس والمعاهد والجامعات

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بالمدارس والمعاهد والجامعات كافة في عموم البلاد، وذلك على ضوء استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، وانطلاق دعوات للإضراب العمومي بجميع أنحاء لبنان.

أكد وزير التعليم اللبناني – في بيان له – أن هذا القرار يأتي حفاظًا على سلامة الطلاب، وكذلك احترامًا لحقهم

في "التعبير الديمقراطي".كانت المدارس والمعاهد والجامعات توقفت بصورة شبه كاملة، في عموم لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، ولمدة أسبوعين، قبل أن تعود المدارس والجامعات لاستئناف الدراسة بوتيرة متفاوتة.وكثّف طلاب المدارس والجامعات اللبنانية منذ نحو أسبوع وجودهم في الاعتصامات والمسيرات المتحركة في الشوارع، وأمام المؤسسات العامة والحيوية، بدلًا من الذهاب إلى المدارس والجامعات، لمخاوفهم بشأن المزيد من تردي الأوضاع على نحو يهدد مستقبلهم.ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.