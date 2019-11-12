الأردن يحبط مخططاً لاستهداف دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين وقوات أميركية

قالت صحيفة الرأي الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن المخابرات بالأردن أحبطت في الآونة الأخيرة خططاً لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أميركيين وإسرائيليين وكذلك قوات أميركية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

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وأضافت أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.