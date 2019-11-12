إسرائيل تغلق معابر غزة وتقلص مساحة الصيد

أعلن الجيش الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد، وذلك بعد ساعات من اغتيال قيادي عسكري في غزة.

وذكرت الجيش الإسرائيلي أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن أعلن إغلاق معبري (بيت حانون) و(كرم أبو سالم) وكذلك تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى ستة أميال حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن التدابير تأتي "على خلفية الوضع الأمني في القطاع".

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وأطلقت فصائل فلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

وأعلنت فصائل فلسطينية استهداف "سديروت وأسدود والخضيرة والقدس" برشقة صاروخية رداً على عملية الاغتيال الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.