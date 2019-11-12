كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة على منطقة زراعية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن إسرائيل شددت إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

Advertisements

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.