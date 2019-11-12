كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإجراء عملية في رأسه.. نقل الرئيس الأمريكي الأسبق إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، لعملية في رأسه بعد سقوطه عدة مرات في الأسابيع السابقة.

ونقل الرئيس البالغ 95 عاما، إلى مستشفى إيموري الجامعي لإجراء عملية له لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، مضيفا أن العملية ستجرى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف مركز كارتر: "الرئيس كارتر مرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين إلى جانبه"، حيث نقل سابقا إلى المستشفى لمعالجة كسر في حوضه أصيب به في شهر أكتوبر.

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وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981، جرح رأسه بحادث سقوط أيضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية"، وظهر بضمادة على رأسه.

و13 أغسطس 2015، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عن إصابته بمرض السرطان، و هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة بين عامي 1977 إلى 1981، وهو عضو الحزب الديمقراطي، شغل منصب حاكم ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسا. وظل كارتر نشطا في الحياة العامة بعد فترة رئاسته، وفي عام 2002 حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في مركز كارتر.