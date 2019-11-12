كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرض قافلة أمريكية لهجوم انتحاري على طريق كابول باكتيا السريع في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن تعرضت قافلة عسكرية أمريكية على طريق كابول باكتيا السريع في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، لهجومًا انتحاريًا.

وقع الهجوم المذكور في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت جرينتش). لم يعلق الجيش الأمريكي على هذه المزاعم، حسب وكالة "رويترز".

لم يكن هناك معلومات فورية عن الخسائر. لم يعلق الجيش الأمريكي على التقارير حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد اتفقتا على صفقة تبادل الأسرى.

وقال الرئيس الأفغاني: "لقد قررنا الإفراج المشروط عن ثلاثة من سجناء طالبان الذين تم اعتقالهم خارج البلاد بمساعدة شركائنا الدوليين وتم احتجازهم في سجن باجرام في حجز الحكومة الأفغانية لبعض الوقت".

وأضاف، أنه سيتم تبادل أستاذ أمريكي وأسترالي واحد باثنين من قادة حركة طالبان وزعيم مجموعة حقاني البارز.

في أواخر شهر أكتوبر، اقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني خطة سلام من سبع نقاط، تدعو إلى إجراء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو؛ مع حركة طالبان؛ مع باكستان ومع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية. كما ينص على تعزيز المؤسسات على المستوى الوطني ومعالجة المظالم على المستوى المحلي.

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منذ أكثر من عام، تحاول الولايات المتحدة وطالبان التفاوض على اتفاق سلام يشمل سحب القوات الأجنبية من أفغانستان في مقابل ضمانات الحركة لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يشارك في المحادثات لأن طالبان ترفض إجراء حوار مع السلطات الأفغانية.

في وقت سابق من سبتمبر، دفع تصاعد العنف واشنطن إلى تعليق محادثاتها مع طالبان.

مع محادثات السلام في حالة من النسيان، لطالما كانت طالبان ترهب أفغانستان باستمرار من خلال التمرد والعنف. رداً على ذلك، أطلقت الحكومة عمليات خاصة للقضاء على التهديدات الأمنية في مناطق الاقتراع.

وفي سياق منفصل، ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.

كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيله. لم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.

الحوار عملية منفصلة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت في سبتمبر.

يقول بيان أفغاني صدر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، إن غني ووانغ أكدا على دور الحكومة والشعب الأفغاني في عملية السلام.