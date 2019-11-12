كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر المحتجين في قلب الحي المالي بهونج كونج لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت عصابة من الغوغاء في قلب المركز المالي لهونج كونج، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على حرم جامعي وتعطلت وسائل النقل على مستوى الأراضي في فساد ركاب في المدينة التي تحكمها الصين.

وتظاهر أكثر من 1000 محتج، يرتدي الكثير منهم ملابس مكتبية وأقنعة الوجه، في الحي التجاري المركزي لليوم الثاني، وأغلقوا الطرق أسفل بعض ناطحات السحاب الطويلة في المدينة وأغلى العقارات.

وجلس بعضهم خلف المظلات بينما وقفت شرطة مكافحة الشغب، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وهتف آخرون: "الكفاح من أجل الحرية، والوقوف إلى جانب هونج كونج" و"خمسة مطالب، وليس أقل من ذلك"، في إشارة إلى دعوات الاقتراع العام والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة، من بين مطالب أخرى.

وقال أحد المتظاهرين، وهو مدير عقاري يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو يرتدي قميصًا أبيض وسروال بدلة سوداء وقناعًا للوجه أسود أطلق عليه اسم روي: "دعونا نتوقف عن التركيز على النتيجة. والنتيجة هي كل هذه الفوضى والجنون. ولكن ما هو السبب الجذري؟ ليس لدينا نظام ديمقراطي بالكامل".

وأضاف: "نريد الاستمتاع بتكييف الهواء وبيرة مع الأصدقاء. لا أحد من هونج كونج يريد هذا (العنف)، لكن الحكومة تجبرنا على نقل الأمور إلى هذا المستوى الدراماتيكي".

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أطلقت الشرطة يوم الاثنين تسديدة من الغاز المسيل للدموع في وسط البلاد، حيث قام بعض المتظاهرين بإغلاق شوارع ضيقة تصطف على جانبيها البنوك ومراكز التسوق ذات العلامات التجارية الكبرى ومحلات المجوهرات. وكان معظمهم قد هدموا مصاريعهم اليوم الثلاثاء.

"إميلي"، في الثلاثين من عمرها وتعمل في القطاع المالي، كانت تحمل حقيبة كتف جلدية سوداء وترتدي قناعًا أسود ونظارات للسباحة على خط المواجهة اليوم الثلاثاء.

في الحقيبة كان وعاء لتغطية عبوات الغاز المسيل للدموع عندما تهبط في الشارع وقناع الغاز.

وقالت لـ"رويترز": "لن أشارك في الهجمات، أنا هنا لمحاولة حماية الأطفال".

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أدانت، اليوم الاثنين، الاستخدام غير المبرر للقوة المميتة في أعمال العنف الأخيرة في هونج كونج، وحثت الشرطة والمدنيين على حد سواء على تخفيف حدة الوضع.

وجاء بيان الولايات المتحدة، بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ النار على متظاهر وأصابته بجروح خطيرة، وأضرمت النار في رجل في أعمال عنف دفعت الزعيم كاري لام إلى التنديد بـ "أعداء الشعب".