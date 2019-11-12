كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تتوعد إسرائيل بالرد علي اغتيال "ابو العطا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء، ردا على اغتيال القيادي بهاء أبوالعطا "علي جيش الاحتلال الاسرائيلي تحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير.

حيث أكدت حماس علي أن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة"، وأن وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.

ويأتي هذا في أعقاب إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أنها اغتالت بهاء أبوالعطا، قائد الجناح العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، في بيان له، إنه شن ضربة جوية، ضمن عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد منبى كان "أبوعطا" موجودا بداخله، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وافق شخصيًا علي تنفيذ العملية. وقد أعلن اليوم الثلاثاء في بيان، "معلنًا فيه عن مسؤوليته في اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

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وبعدها أغلق الجيش الإسرائيلى طرقات فى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ووقف التعليم فى المستوطنات القريبة من الحدود بما فيها مدينة سديروت.