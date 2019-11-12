رياح عاتية تتسبب في إنهيار مدرسة بتارودنت-صور

تسببت قوة الرياح التي إجتاحت جماعة “إيملمايس” بإقليم تارودانت، أمس الاثنين، في إنهيار مدرسة تابعة لمجموعة مدارس “آيت احيا” بالجماعة المذكورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرياح تسببت في انهيار جزء كبير من المدرسة، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث تزامن مع العطلة التي يستفيد منها ازيد من 90 تلميذا الذين يدرسون في المدرسة التابعة لمجموعة مدارس “ايت احيا”، ضواحي تارودنت.

وأفادت المصادر ذاتها، أن هؤلاء التلاميذ خلال عودتهم من العطلة، سيجدون أنفسهم بدون دراسة، لاسيما بعدما انهار جزء كبير من المدرسة المذكورة.

Advertisements