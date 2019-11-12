العثماني سيحل بمجلس المستشارين والأشخاص في وضعية إعاقة يستقبلونه بالاحتجاج

من المرتقب، أن يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية، لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن الجلسة المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والتي تنطلق على الساعة الثالثة زوالا، ستتمحور حول موضوعي السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكذا السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتزامنا مع انعقاد الجلسة العمومية المذكورة، يوم غد الثلاثاء، وبحضور رئيس الحكومة، يستعد ذوو الاحتياجات الخاصة، للعودة للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط.

‎ وأعلن “الحراك الوطني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، نهاية الأسبوع الجاري، استعداده لخوض مسيرة وطنية تحت شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق بالمغرب، متهمين الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم، وتراجعها عن المكتسبات.

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‎وفي الوقت الذي أطلقت الحكومة مباراة موحدة لفائدة الأشخاص في وضعبة الاحتياجات الخاصة، جدد الغاضبون رفضهم لهذه المباراة، متهمين الحكومة الغاضبون بالتحايل، مشيرين إلى أن المباراة المعلنة، تقصي المكفوفين الحاملين للشهادات الأدبية والترويض الطبي والبكالوريا وتوزيع المكالمات.

من جانبها، تقول الحكومة إنها أوفت بوعدها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة وأعلنت عن تنظيم مباريات موحدة في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200.

وستنظم مباراة أولى يوم الأحد 15 دجنبر 2019، فيما ستحدد لاحقا مواعيد مباريات موحدة أخرى، ويتعلق الأمر بتوظيف 120 متصرفا من الدرجة الثالثة و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و40 تقنيا من الدرجة الثالثة موزعين على عدد من القطاعات الحكومية.