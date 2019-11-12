فاس..العثور على رضيعة متخلى عنها داخل قفة بحافة الطريق.  

عثر مواطنون، مساء أمس الاثنين، على رضيعة حديثة الولادة بحافة طريقة “مولاي” إدريس بمنطقة بن دباب بمدينة فاس.

وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المواطنين عثروا على رضيعة حديثة الولادة ملفوفا في غطاء وسط قفة تقليدية بجانب الطريق.

وأضاف المصدر ذاته، أن المكان عرف حالة إستنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.

هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية، على نقل الرضيعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بفاس لإخضاعها للفوحصات الطبية الضرورية، والاحتفاض بها الى حين التعرف على هوية والدتها.