القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات وآليات السلطات بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية منزلا في كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء. وسبق هدم المنزل إغلاق الشارع الرئيسي لمدخل القرية وتعطيل حركة السير من قبل الشرطة. تفاصيل أوفى بعد قليل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدم منزل في كفر قرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.