ارتفاع حصيلة القتلى في تظاهرات العراق وسط انتقادات دولية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي مقتل 323 شخصا وإصابة 15 ألفا آخرين في الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقالت المفوضية في تقرير لها إن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن والفصائل المسلحة.

إلى ذلك، قال مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأميركية بجنيف دانييل كرونينفيلد "نوصي بأن يخفف العراق فورا من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المدمع والذخيرة الحية".

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بدورها، وصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط"، في حين عبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق أول أمس الأحد مجموعة توصيات، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين، وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.

وخلال الجلسة الحقوقية الأممية، أقر وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، قائلا إنه يجري التحقيق معهم.