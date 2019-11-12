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شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري: اتفاق الرياض جاء تتويجا لجهود مضنية قادها ولي العهد السعودي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
اتفاق الرياض
قالت أستاذة العلوم السياسة في جامعة الملك عبد العزيز، د. نورة الشمري، إن تأكيد مجلس الوزراء الإماراتي على دعم ومساندة الدولة للجهود التي تبذلها السعودية لإرساء السلام في اليمن، من خلال اتفاق الرياض، دعمته المواقف الإماراتية الثابتة في دعم التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد نوه في كلمته خلال حفل التوقيع على اتفاق الرياض، بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من تضحيات جليلة في ساحات الشرف، مع جنود المملكة وزملائهم في بقية قوات التحالف على الأرض اليمنية.
وأضافت الشمري، أن اتفاق الرياض، جاء تتويجاً لجهود مضنية ومخلصة وذكية جداً، قادها الأمير محمد بن سلمان، لتخليص مكونات الشعب اليمني من خلافات كانت ستصب في صالح الحوثيين.
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