مدير عام سيحوت يستقبل المهندس محمد باجسير بالمهرة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

استقبل المدير العام لمديرية سيحوت الشيخ محمد علي الزويدي في مكتبه الإثنين المهندس محمد عبدالكريم باجسير ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي التنمية حضرموت المهرة شبوة سقطرى وذلك على هامش الترتيب لتنفيذ مشروعي رصف وترميم وتشجير ساحات مدرسة اروى التعليم الأساسية والثانوي ومدرسة عبدربه و مشروع تاهيل وتحسين المرافق التعليمية.



وفي كلمته الترحيبية شكر الشيخ الزويدي ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي على جهود الصندوق في المساهمة الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المديرية.

من جانبه قدم المهندس باجبير شرحا وافيا عن أهمية وطبيعة تنفيذ هذين المشروعين التريويين للارتقاء بالجانب التعليمي نحو الأفضل.

Advertisements

وفي الجانب ذاته تم اللقاء من قبل منسقي الصندوق بالفئة الاجتماعية من امهات الطالبات بمدرسة اروى للتعرف على مستوى قبولهن لهذه المشاريع والاهداف المرجوه كما جرى اللقاء بعدد من اولياء الامور والشخصيات الاجتماعية بمدرسة الشهيد للغرض ذاته.

حضر لقاء الاستقبال القائم بأعمال الامين العام الأستاذ عبدالله عوض باعبده وعضوي الهيئة الادارية طاهر عبداللاه عويض وسعد عبدالله عفرار والاخ ناصر خير رئيس اللجنة الغنية الاستشارية بالمديرية والاخ سعيد معرابي عضو اللجنة

من جانبه أشاد الأستاذ باعبده بجهود الصندوق في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة في قطاع المياه والتربية وغيرها مع مطالبة الصندوق بالمزيد من تبني وتنفيذ المشاريع في كل القطاعات خلال الفترة القادمة .