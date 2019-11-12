- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام سيحوت يستقبل المهندس محمد باجسير بالمهرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
استقبل المدير العام لمديرية سيحوت الشيخ محمد علي الزويدي في مكتبه الإثنين المهندس محمد عبدالكريم باجسير ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي التنمية حضرموت المهرة شبوة سقطرى وذلك على هامش الترتيب لتنفيذ مشروعي رصف وترميم وتشجير ساحات مدرسة اروى التعليم الأساسية والثانوي ومدرسة عبدربه و مشروع تاهيل وتحسين المرافق التعليمية.
وفي كلمته الترحيبية شكر الشيخ الزويدي ضابط المشاريع بالصندوق الاجتماعي على جهود الصندوق في المساهمة الفاعلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المديرية.
من جانبه قدم المهندس باجبير شرحا وافيا عن أهمية وطبيعة تنفيذ هذين المشروعين التريويين للارتقاء بالجانب التعليمي نحو الأفضل.
وفي الجانب ذاته تم اللقاء من قبل منسقي الصندوق بالفئة الاجتماعية من امهات الطالبات بمدرسة اروى للتعرف على مستوى قبولهن لهذه المشاريع والاهداف المرجوه كما جرى اللقاء بعدد من اولياء الامور والشخصيات الاجتماعية بمدرسة الشهيد للغرض ذاته.
حضر لقاء الاستقبال القائم بأعمال الامين العام الأستاذ عبدالله عوض باعبده وعضوي الهيئة الادارية طاهر عبداللاه عويض وسعد عبدالله عفرار والاخ ناصر خير رئيس اللجنة الغنية الاستشارية بالمديرية والاخ سعيد معرابي عضو اللجنة
من جانبه أشاد الأستاذ باعبده بجهود الصندوق في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة في قطاع المياه والتربية وغيرها مع مطالبة الصندوق بالمزيد من تبني وتنفيذ المشاريع في كل القطاعات خلال الفترة القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام سيحوت يستقبل المهندس محمد باجسير بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.