شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تعلن عن نجاح صفقة تبادل أسرى مع الشرعية في الجوف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الثلاثاء، تحرير 10 من أسراها، في عملية تبادل مع القوات الحكومية بمحافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لمسؤول ملف الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". Advertisements وأضاف المرتضى: "تم تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الجوف". ونشر المرتضى أسماء الأسرى الـ10 المفرج عنهم، دون التطرق لتفاصيل أخرى. ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية الشرعية حول الموضوع.

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