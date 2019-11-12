فرنسا تمنح مسؤولين إماراتيين وسامي "جوقة الشرف الوطني والاستحقاق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولَيْن إماراتيين وسامي "جوقة الشرف الوطني والاستحقاق"؛ تقديرا لجهودهما في تحقيق التعاون بين البلدين. وتقلد الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط، ووسام الاستحقاق برتبة ضابط، على التوالي. وجاء منح الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، "وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط"؛ تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات البرية الإماراتية.

Advertisements كما مُنح اللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي "وسام الاستحقاق برتبة ضابط"؛ تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات الخاصة الإماراتية. وجرى تسليم الوسامين خلال حفل أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، أمس الإثنين، بحضور مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكري.



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