إسرائيل و"الجهاد" لحظة بلحظة.. اغتيال وقصف وصافرات إنذار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الثلاثاء 2019/11/12 10:31 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/11/12 10:31 ص بتوقيت أبوظبي آثار استهداف منزل قيادي في حركة الجهاد بغزة

اغتال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله في قطاع غزة. كما أعلن الجيش السوري تصديه لهدف معادٍ في سماء مدينة داريا غربي العاصمة دمشق تبين أنه محاولة لاستهداف قيادي بـ"الجهاد" بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا). وتواكب "العين الإخبارية" بمتابعة لحظية كل ما يتعلق بهذا الإعلان بالتوقيت العالمي "جرينتش".. 07:27.. الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ومنظومة القبة الحديدية تعترض نحو 20 منها. 07:07.. مراسلنا: انطلاق صافرات الإنذار في مدينة حولون جنوب تل أبيب. 07:04.. مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف مبنى غرب مدينة غزة. 07:02.. الصحة الفلسطينية: شهيدان و7 إصابات منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. 06:53.. إغلاق المدارس في وسط إسرائيل وفتح الملاجئ ووقف بعض خطوط القطار.

06:50.. صوت انفجارات جنوب قطاع غزة ناجم عن تصدي القبة الحديدية. 06:49.. وصول مصاب فلسطيني إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جرّاء قصف إسرائيلي. 06:44.. مراسلنا: غارة إسرائيلية على أرض زراعية شرق مخيم البريج وسط غزة. 06:28.. مراسلنا: قصف إسرائيلي يستهدف مقر الأمن الداخلي شمال قطاع غزة. 06:14.. القناة 13 الإسرائيلية: إصابة 6 مستوطنين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بينهم 3 بالهلع. Advertisements 06:13.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفا شمالي قطاع غزة. 06:08.. صافرات الإنذار تدوي مجددا في تل أبيب بوسط إسرائيل. 06:01.. وكالة الأنباء السورية: العدوان الإسرائيلي في منطقة المزة بالعاصمة دمشق تم بـ3 صواريخ. 06:00.. وكالة الأنباء السورية: العدوان الإسرائيلي في منطقة المزة بالعاصمة دمشق استهدف منزل القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" أكرم العجوري وأسفر عن مقتل ابنه معاذ وشخص آخر. 05:27.. وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ من قطاع غزة على فناء منزل بسديروت. 05:20.. صافرات الإنذار تدوي في وسط وجنوبي إسرائيل. 05:07.. "الجهاد الإسلامي" تعلن استهداف القيادي بالحركة أكرم العجوري بمنطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق ومقتل أحد أبنائه. 04:56.. إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة حتى إشعار آخر. 04:34.. صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات محيطة بقطاع غزة. 04:29.. تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية بقطاع غزة. 04:26.. إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر. 04:11.. "الجهاد الإسلامي" تؤكد مقتل القيادي بالحركة بهاء أبو العطا في قصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة. 03:53.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة. 03:51.. وكالة الأنباء السورية: مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معادٍ لمبنى مدني في منطقة المزة بالعاصمة دمشق. 03:30.. وكالة الأنباء السورية: أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء استهداف معادٍ لمبنى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

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