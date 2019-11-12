عمرو موسى يدعو لموقف عربي موحد في مواجهة تهديدات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط أثرت على مجتمعات وأمن دول المنطقة

وعلى هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، أضاف في لقاء مع "العين الإخبارية"، أن "الموقف العربي هو الأساس سواء كان ضعيفا أم قويا لمواجهة تحديات المنطقة".

وتابع "الأساس هو أن تجتمع الدول العربية حتى تكون قوية في مواجهة هذه الدولة أو تلك، وبالذات الدول الواضح أن هناك نوعا من التوتر معها مثل إيران وتركيا وإسرائيل".

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واعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الإمارات دولة نشطة سياسيا ودبلوماسيا.

وفي حديثه عن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، وصفه بالمفيد للغاية في استثارة الاهتمام العربي بما يجري من مستجدات بالمنطقة والعالم.

وتحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد"، انعقد بالعاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، على مدار ثلاثة أيام، بأجندة حافلة سلطت الضوء على خارطة القوة بالعالم.

