أسترالي ينجو بأعجوبة من بين فكي تمساح

نجح شاب من تخليص نفسه من بين فكي تمساح بعدما وخز عينيه بإصبعيه، بالقرب من محطة لتربية الأبقار في شمال شرق أستراليا.



وأوضحت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي)، الإثنين، أن الرجل الذي يعمل حارسا بمحمية طبيعية كان خارج الدوام وقت هجوم التمساح الذي أسفر عن شق ذراعيه وساقيه، مساء الأحد، في شبه جزيرة كيب يورك بولاية كوينزلاند.

وكان الرجل يصطاد الأسماك بمفرده عند ضفة نهر، عندما خرج التمساح من المياه وعضه في ساقه، ثم قبض بفكه على يديه، وأسرع الرجل بوخز الزاحف القاتل في عينيه ليجبره على إطلاق سراحه.

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وقال وارن مارتن، من هيئة الإسعاف الطائر الملكية، إن "المريض استطاع مهاجمة عيني التمساح بشكل يكفي لإجبار هذا الحيوان على فتح فكيه وتخليص الرجل".

وبعدما خلص الرجل نفسه من بين فكي التمساح، قاد سيارته لمدة ساعة حتى تلقى مساعدة من جاره، واضطر الاثنان إلى ركوب السيارة لمدة 45 دقيقة أخرى للوصول إلى محطة بارمويل لتربية الأبقار؛ إذ استطاع الإسعاف الطائر أن ينقله إلى مستشفى كايرنز.

وذكرت مصادر المستشفى أن حالة الرجل خطيرة ولكنها مستقرة، حيث تعرض لجراح بليغة في ذراعيه وساقيه.

وقالت إدارة البيئة في كوينزلاند إنه من المرجح أن يتم اصطياد التمساح وإبعاده عن المكان.