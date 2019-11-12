أفغانستان تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من طالبان

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وكالاتالثلاثاء 2019/11/12 11:15 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأفغاني أشرف غني
أعلنت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء، عزمها الإفراج الشرطي عن 3 من معتقلي حركة طالبان بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني ونائب زعيم الحركة.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن الحكومة توصلت لاتفاق مع حركة طالبان على مبادلة سجناء، مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016.
وأضاف أن الحكومة ستفرج عن القيادي البارز أنس حقاني في إطار المبادلة.
وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول.
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