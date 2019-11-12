اخبار العالم

أفغانستان تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من طالبان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الثلاثاء 2019/11/12 11:15 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأفغاني أشرف غني

أعلنت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء، عزمها الإفراج الشرطي عن 3 من معتقلي حركة طالبان بينهم الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، رئيس شبكة حقاني ونائب زعيم الحركة.

Advertisements

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن الحكومة توصلت لاتفاق مع حركة طالبان على مبادلة سجناء، مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016.

وأضاف أن  الحكومة ستفرج عن القيادي البارز أنس حقاني في إطار المبادلة.

وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تصدر قرارا بالإفراج الشرطي عن معتقلين من طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا