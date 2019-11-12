شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في سرايا القدس شرق مدينة غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال بهاء أبو العطا أحد أبرز القادة العسكريين لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق علنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه". وفي وقت سابق افادت وكالة "سانا" عن "مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لبناء مدني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق". Advertisements وقال المنظام السوري إن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخين أسقط أحدهما بداريا والآخر استهدف المزة. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي تعلن قصف سديروت وتل أبيب بعدة صواريخ. بدوره جيش الاحتلال يغلق جميع الطرق والمحاور المحاذية لقطاع غزة.

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