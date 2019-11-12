أكّد ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ "الأمور ذاهبة إلى الحل بموضوع المحروقات، بعد اللقاء الّذي حصل يوم أمس مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل".
وأوضح في مداخلة إذاعيّة أنّ "الحريري طلب مهلة 48 ساعة للقاء حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة والتفاهم لتطبيق التعميم الّذي صدر مؤخّرًا، ويجب أن ننتظر". وشدّد على أنّ "أصحاب المحطات على حق ويحب أن نكون إلى جانبهم، والأمور تتّجه إلى حلّ".
وأعلن أبو شقرا أنّ "كميّات كبيرة من المحروقات موجودة في الخزانات، واليوم ستنطلق إلى المحطات لتزويدها بالبنزين".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: كميات كبيرة من المحروقات موجودة في الخزانات والأمور تتجه للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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