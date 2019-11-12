النشرة: محتجون وضعوا ملصقات على عدادات الوقوف بصيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان المحتجين وضعوا ملصقات على عدّادات وقوف السيارات الموجودة في عددٍ من شوارع مدينة صيدا وأحيائها بعد تغطية العدادات بأكياس من النايلون السوداء وكتبوا عليها "مواقف المدينة لكل الناس"، على ان يتوجهوا الى المرافق العامة للاعتصام امامها.
واقفل المحتجون مدخل "شركة كهرباء لبنان" في المدينة، في وقت اقفلت فيه المدارس الرسمية والخاصة والجامعات، كما المصارف بعد اعلان الاضراب من نقابة الموظفين.
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