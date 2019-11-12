كاظم ابراهيم: القمح والطحين متوفران في البلد والرغيف بأمان

أكّدرئيس اتحاد نقابات المخابز والأفرانالمستقيل كاظم ابراهيم، أنّ "القمح والطحين متوفران في البلد، وتحصل بعض العرقلة بسبب تدبير الدولار"، مركّزًا على أنّ "الرغيف بأمان ولا مشكلة تلوح في الأفق".
ولفت في مداخلة إذاعية إلى أنّ "أصحاب المطاحن رفعوا أسعار الطحين 40 ألف ليرة، ممّا ينعكس سلبًا على الرغيف. لكن في الظرف الّذي نحن فيه، يجب أن نصبر لنرى أين سترسو الأمور".
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