ظريف: إيران تطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق النووي

توجّه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، مؤكّدًا "أنّنا التزمنا بتعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فماذا عنكم؟ أوضحوا لنا هل التزمتم ولو بتعهّد واحد خلال الأشهر الـ18 الماضية؟".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّكم "عندما كنتم تماطلون، فإنّ إيران أكملت آليّة رفع الخلافات، ونحن حاليًّا نطبّق الإجراءات التعويضيّة المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي. يمكنكم العودة إلى رسالة 6 تشرين الثاني 2018"، الّتي أرسلها إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
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