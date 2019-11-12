موراليس غادر إلى المكسيك والجيش البوليفي تعهد التصدي للعنف

غادر الرئيس البوليفي الأسبق ​ايفو موراليس​ بلاده إلى ​المكسيك​، الّتي منحته اللجوء السياسي، في وقت تعهّد الجيش مساعدة الشرطة في التصدّي لأعمال عنف، بعدما تسبّبت استقالة الرئيس المفاجئة بفراغ في السلطة.

وتعهّدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين آنيز، الّتي ستتولّى الرئاسة المؤقتة للبلاد، إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة السياسية.

وكان قد أعلن وزير الخارجية المكسيكية مارسيلو إبرارد، يوم أمس أنّ "بلاده وافقت على منح موراليس حقّ اللجوء".

وكان قد أعلن موراليس يوم الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، اعتراضًا على إعادة انتخابه رئيسًا. وأوضح "أنّنا نقدّم الاستقالة كي لا يتعرّض إخواننا وأخواتنا من الموظّفين الحكوميّين لهجمات وتهديدات". ووصَف الحالة الراهنة في بوليفيا بأنّها "انقلاب على الدولة".