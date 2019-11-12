افادت وسائل ​الانباء​ السورية "سانا" بأن العدوان فجر اليوم استهدف منزل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ إضافة لشخص آخر اسمه عبدالله يوسف حسن وإصابة بتول ابنة نجله معاذ و9 آخرين. ولفتت سانا الى ان ​العدوان الإسرائيلي​ فجر اليوم تم بثلاثة ​صواريخ​ أسقط أحدهم في سماء ​داريا​ وأصاب الآخران منزل القيادي في حركة الجهاد في ​المزة​ بدمشق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مقتل نجل القيادي بالجهاد واصابة 11 اخرين بقصف 3 صواريخ اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.