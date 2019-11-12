اخبار العالم

حرائق الغابات في أستراليا تصل ضواحي سيدني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - سيدني: وصلت حرائق الغابات إلى مسافة بضعة كيلومترات من وسط مدينة سيدني الأسترالية الثلاثاء ما دفع رجال الإطفاء لرشّ مواد مانعة للاشتعال على الأشجار وأسطح المنازل في ضاحية في شمال المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات إن حريقا خرج عن السيطرة في ضواحي سيدني، فيما هناك حريق آخر تحت السيطرة.

Advertisements

وأظهرت لقطات جوية ألسنة اللهب مشتعلة في غابة أشجار كينا في تورامورا على الساحل الشمالي لسيدني على بعد حوالي 15 كيلومترا من وسط المدينة. ونشرت السلطات رجال الاطفاء في المنطقة لحماية المنازل.

حذرت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز السكان من أن "الحريق يمتد بسرعة"، مضيفة أن "الممتلكات تحت التهديد".

ولم ترد تقارير فورية عن وصول الحرائق لأي مبانٍ أو ممتلكات في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق الغابات في أستراليا تصل ضواحي سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا