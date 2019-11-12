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مسؤول بحزب أردوغان يتحدث عن استقالات جديدة

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد أركان كاندمير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الحزب سيشهد عملية تجديد في الهيكلة السياسي.

وقال كاندمير فيحواره مع قناة "إن.تي.في" التركية، أن الحزب يحتاج لتجديد الروح وأن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات مهمة قائلا: "سيشهد الحزب عددا من الاستقالات، حيث سيستقيلون من مناصبهم ويتولون مناصب أخرى".

وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات لقيادات وأعضاء معارضين لسياسة الحزب الحاكم، الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس الاستقالة.

شاهد الفيديو: أردوغان يشارك في حملة زرع 11 مليون شتلة

مقدم من Anadolu Agency

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أردوغان يشارك في حملة زرع 11 مليون شتلة

Anadolu Agency - Arabic

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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