مسؤول بحزب أردوغان يتحدث عن استقالات جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد أركان كاندمير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن الحزب سيشهد عملية تجديد في الهيكلة السياسي.

وقال كاندمير فيحواره مع قناة "إن.تي.في" التركية، أن الحزب يحتاج لتجديد الروح وأن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات مهمة قائلا: "سيشهد الحزب عددا من الاستقالات، حيث سيستقيلون من مناصبهم ويتولون مناصب أخرى".

وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتين من الاستقالات لقيادات وأعضاء معارضين لسياسة الحزب الحاكم، الأولى عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في أغسطس الاستقالة.

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مقدم من Anadolu Agency