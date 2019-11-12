شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المجتمع المدنى بمشاركة الدولة لحل مشكلة العجز فى الفصول بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة فى حل مشكلة العجز فى عدد الفصول بالمدارس، لحل مشكلة تكدس التلاميذ.

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وقال "الحسينى"، إن قلة عدد الفصول فى المدارس الحكومية وتكدس عشرات الطلاب فى فصل واحد أمر مرهق ومعرقل للعملية التعليمية، داعيا إلى ضرورة التكاتف لحل هذه المشكلة بإنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس القديمة وإضافة ملحقات لها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك ضرورة ملحة لتطوير التعليم وإصلاح العملية التعليمية، قائلا: "التعليم والصحة من أساسيات ومقومات نهضة وتقدم أى أمة، واهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى سيصب فى صالح تطوير المنظومة".