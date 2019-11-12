حالة الطقس: أجواء حارة مع بقاء الرياح الشرقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتواصل مسلسل الاستقرار الجوي، اليوم الثلاثاء، مع بقاء الرياح الشرقية في كافة المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح بين منتصف العشرينيات مئوية في الجبال والسواحل ونهاية العشرينيات مئوية في السهول ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتبقى الحرارة مرتفعة في يوم الأربعاء، والأجواء ستبقى جافة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو السبعة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة ودافئة جد. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتبقى الأجواء شرقية وجافة وشديدة الدافئ مع رياح نشطة في بعض الفترات مثيرة للغبار والأتربة خاصة في جنوب البلاد وشرقها.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهارا، وتكون الأجواء باردة نسبيا مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

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وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في معظم المناطق ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وستكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتسود أجواء خريفية مشمسة، يوم الأحد، خلال ساعات النهار بعد صباح سيتسم بالبرودة النسبية. ومن جديد ستعود الرياح الشرقية لتلعب دورا واضحا يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصه في المناطق الجبلية العالية.

وكذلك في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.