اليمن.. باكريت يبحث مع السفير الروسي فرص الاستثمار في المهرة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

التقى محافظ المهرة، الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا السيد فلاديمير ديدوشكين.



و ناقش اللقاء مجريات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المحافظة وجهود السلطة المحلية في تطبيع الاوضاع ، والتحديات الأمنية ومتطلبات التنمية، بالإضافة إلى استعراض طبيعة الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المهرة في مختلف المجالات خاصة النفطية والمعدنية والسمكية والسياحية.

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ووجه المحافظ باكريت دعوة للشركات الروسية للاستثمار في المحافظة، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مشيداً بمستوى تنامي علاقات التعاون بين بلادنا وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

من جانبه أبدى السفير الروسي ترحيبه بالدعوة ، معبراً عن ارتياحه بالحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها المهرة كنموذج يحتذى به في ظل ظروف اليمن المعقدة بفعل تداعيات الحرب.