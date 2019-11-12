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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إسراف المليشيا في الاحتفال بالمولد النبوي يستفز الجوعى والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صرفت مليشيا الحوثي مئات الملايين من الريالات على احتفالية المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، في حين لا يجد كثير من المواطنين قوت يومهم.
وأثار هذا التصرف حفيظة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، خصوصا أولئك الذين توقفت رواتبهم منذ أعوام.
رواتب الموظفين:
في السياق، يقول أحد الموظفين لـ"اليمن العربي" إن ما صرفته المليشيا على المولد كان يمكن أن يغطي رواتب الموظفين لأشهر.
ويضيف الموظف في قطاع الاتصالات، أن الأموال التي استهلكتها المناسبة، تكشف أن بمقدور المليشيا تغطية رواتب الموظفين في هذه المناطق، ولو باعتماد نصف راتب على نحو مستمر.
ويتابع: تبديد الأموال على هذا النحو الذي لا يعود بالنفع على أحد غير المليشيا، كان مستفزا إلى أقصى حد، خصوصا للطبقة الكادحة التي ينتمي إليها معظم المواطنين في هذه المناطق.
المليشيا مليشيا:
وحول الأمر ذاته، يتساءل أحد المواطنين: لماذا لا تولي المليشيا اهتماما مشابها بأوضاع الناس، مادام أنها تعد نفسها سلطة؟.
ويقول لـ"اليمن العربي"، إن المليشيا مليشيا، مهما حاولت الظهور بصورة مختلفة.
ويضيف: هذا الاحتفال الذي تم الاستعداد له منذ وقت مبكر، وصرفت عليه الملايين، ماذا استفاد منه المواطن الذي لا يستطيع توفير الخبز والحليب لأطفاله؟.
انتظار زوالها:
المواطن (س.م.ر)، يعتقد أن أكثر المواطنين لا ينتظرون شيئا من مليشيا الحوثي، لأنها ليست سلطة، وليست في وارد تقديم أي شيء، وإنما ينتظرون زوالها.
ويزيد: نتابع بحسرة أموال الدولة التي تبدد على هذا النحو لصالح مشروع جماعة طائفية متخلفة، ونتمنى أن نستيقظ يوما على واقع خال منها.
ويختم بالقول: نتحسر أيضا على ما تقتطعه المليشيا من أموال الناس لأجل هذه المناسبة وباسمها.. لكل ظالم نهاية، والظلم هنا تجاوز كل الحدود.
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