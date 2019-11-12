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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات ومواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الثلاثاء ، الموافق 20 فبراير 2019م، وهي كالتالي:
رقم الرحلة:607
خط الرحلة: القاهرة- سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا .
رقم الرحلة : 606.
خط الرحلة: سيئون- القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء.
الوصول: 18:45 مساء.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة- عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 506.
خط الرحلة :عدن- جدة
الإقلاع : 09:00 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا
رقم الرحلة :507
خط الرحلة :جدة- عدن
الإقلاع: 12:30 ظهرا بتوقيت جدة
الوصول: 14:30 ظهرا.
رقم الرحلة :600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة
الإقلاع : 15:30 عصرا.
الوصول: 18:00 مساء
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة :عدن- مومباي
الإقلاع : 06:30 صباحا
الوصول: 13:30 ظهرا.
رقم الرحلة:855.
خط الرحلة: مومباي- عدن
الإقلاع: 14:30 ظهرا بتوقيت مومباي
الوصول: 16:00 مساء.
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