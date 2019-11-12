شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي يستهدف منزل قيادي في حركة حماس بدمشق ومقتل أحد ابنائه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه".

وفي وقت سابق افادت وكالة "سانا" عن "مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لبناء مدني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق". Advertisements وقال المنظام السوري إن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخين أسقط أحدهما بداريا والآخر استهدف المزة. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي تعلن قصف سديروت وتل أبيب بعدة صواريخ. بدوره جيش الاحتلال يغلق جميع الطرق والمحاور المحاذية لقطاع غزة.

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