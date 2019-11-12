اليمن.. تقدم كبير لقوات الجيش في صبرين شرقي الجوف

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

واصلت قوات الجيش الوطني التقدم في جبهة صبرين شرقي محافظة الجوف، وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي تلوذ بالفرار.



وذكر أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي في تصريح لموقع الجيش، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها بشكل كلي على مواقع أم الحجار وجبال صبرين بمديرية خب والشعف، نافيا أن تكون المليشيا قد استعادتها كما تروج لذلك في اعلامها.

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وأشارت إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع المليشيا الحوثية، في جبلي “الطائرة”، و”الأطحال”، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

بدوره أكد العقيد في اللواء 155مشاه ربيع القرشي أن قوات الجيش تمكنت من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع في الجبهة ذاتها من بينها موقع “الطويلات”، وكبدت المليشيا المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، نزعت أكثر من 500 لغم أرضي، زرعتها المليشيا الحوثي، في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.