تركيا تواصل هجماتها بشمال سوريا

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، الإثنين، مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الموالية للجيش التركي في اشتباكات متفرقة شمال شرقي سوريا.



وقالت سوريا الديمقراطية في بيان، "يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشن الهجمات الرامية لتوسيع مناطق احتلالهم"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" الإثنين.

وأضاف البيان "شن جيش الاحتلال التركي هجمات بالطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة على قرية أم الشعفة".

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وأشار إلى أن "جيش الاحتلال التركي وإرهابييه شنوا هجمات بالطائرات الحربية والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة على قرية الريحانية، ونتيجة التصدي لهجمات الاحتلال اندلعت اشتباكات في المنطقة، ولكن لم يُحصل على معلومات دقيقة بخصوص قتلى وجرحى جيش الاحتلال وإرهابييه".

وقال البيان، "يستمر جيش الاحتلال التركي وإرهابييه بشن الهجمات الرامية لتوسيع مناطق احتلالهم في محيط الطريق الدولي (M4) وشن الهجمات باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية على قريتي تروازية وأبو صرة. ونتيجة تصدي قواتنا للهجمات اندلعت اشتباكات في المنطقة ولكن لم يحصل على معلومات دقيقة بخصوص نتائجها".

وأوضح البيان أن "في محصلة تصدي قواتنا لهجمات جيش الاحتلال التركي وإرهابيه، قتل إثنان من عناصر جيش الاحتلال. كما استشهد أحد مقاتلينا بعد مقاومة بطولية، إلى جانب إصابة 9 من مقاتلينا".