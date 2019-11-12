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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب دفعة جديدة لقوة حماية الشركات النفطية بمعسكر المسيلة بحضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
قامت المنطقة العسكرية الثانية، أمس، بتدشين تدريب دفعة جديدة لقوة حماية الشركات النفطية بمعسكر المسيلة.
وأفاد مصدر مسؤول بالمنطقة العسكرية الثانية،بجاهزية وانضباط قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية وإخلاص ضباط وأفراد القوة كافة.
وأضاف المصدر، أن هذه القوة النموذجية حظيت باهتمام ومتابعة من القائد اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبإشادة من الخبراء الأمنيين الأجانب العاملين بالشركات النفطية منذ الأيام الأولى لانتشارها وممارستها للمهام الملقاة على عاتقها.
وأشار المصدر، إلى الدور الكبير لأبناء حضرموت المجاورين للشركات النفطية، لدورهم في حماية الشركات قبل سنوات، حتى تسليمها لقوات المنطقة العسكرية الثانية.
وأكد المصدر، أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية، تعرب عن شكرها وتقديرها للتحالف العربي لمساندتهم الدائمة للمنطقة.
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