المتظاهرون يرفضون خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في العراق

اكد الناشط في التظاهرات نائل الزامل، ان خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في العراق ليست ذات أهمية، مؤكدا أن المتظاهرين لن يقبلوا بها، وشدد على ضرورة إقالة الحكومة ومحاكمتها.

ونقلت سبوتنك عن الزامل قوله تعليقا منه على الخطة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في العراق لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، إن "المحتجين فقدوا الثقة في البعثة الأممية في العراق، بسبب تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي انتقدت المتظاهرين".

وأوضح أن "هناك اتفاقا إقيلميا ودوليا على بقاء حكومة عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى "أن مقترحات البعثة الأممية في العراق ليست ذات أهمية ولن يقبل المتظاهرون أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها".

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وتابع أن "الاحتجاجات مستمرة في البصرة، وخاصة أمام مجلس المحافظة، والتي من المقرر أن تتحول إلى اعتصام".

وأكد الزامل "على سلمية التظاهرات، بالرغم من تعرض المتظاهرين لحالات بطش شديدة بعد تعرضهم لرصاص حي وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن حالات قتل إضافة للإصابات".