النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق أعضاء بمجلس محافظة ميسان الحالي

اصدرت هيئة النزاهة، الثلاثاء، أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين، مبينة ان ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

واشارت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه الى "صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي".

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واضافت ان "ذلك جاء بسبب تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المستلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".

يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.