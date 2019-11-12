نفي رسمي بشأن الغاء عطلة نصف السنة

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الثلاثاء، اﺻﺪارﻫﺎ اي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ او ﺟﻌﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ دواﻣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪة وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎل ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﻦ لتأمين المدارس ومواصلة اﻟﺪوام ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ (2019-2020). وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻌﺪون ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "وزارﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ او ﺟﻌﻞ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ دواﻣﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ المدارس"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎزي اﻻﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ دروس ﺧﻼل ﻣﺪة اﻧﻘﻄﺎع الملاكات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ دواﻣﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ بالمدارس". واﻛﺪ ان "اﻧﻘﻄﺎع الملاكات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﻢ اﻟﺪوام ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻬﻢ، اﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﺔ دراﺳﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﺣﺼﺺ اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎدة وﻣﺮﺣﻠﺔ"، لافتا اﻟﻰ "ﺗﻜﺜﻴﻒ وزارﺗﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ ﺧﻼل المدة الماضية". Advertisements وﺷﺪد اﻟﺴﻌﺪون ﻋﻠﻰ ان وزارﺗﻪ "ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اي اﻋﻤﺎم ﻳﺮﻣﻲ اﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ او ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺼﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻮن المدارس ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ بالمديريات واﻻﺧﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ادارﻳﺎ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ المحافظات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄن اي ﻗﺮار او اواﻣﺮ ادارﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المحلية ﻟﺘﻠﻚ المحافظة اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ"، ﻣﺆﻛﺪا "وﺟﻮد اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوام ﺿﻤﻦ ﻣﺪارس ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺎل ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المعنية ﻣﻦ اﺟﻞ تأمين المدارس ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺮاﺑﻄﺔ اﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﺟﻮاء ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح". ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺪوام ﻓﻲ المدارس ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻘﺎﺑﺔ المعلمين ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات.



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