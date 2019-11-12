أطلقت سرايا القدس، الثلاثاء، رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الشرقية والشمالية القريبة من قطاع غزة، وباتجاه مدينة تل أبيب.
ويأتي ذلك بعدما نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي لقائد المنطقة الشمالية في القطاع بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء، وتوعدت بـ"رد مزلزل" على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد "سرايا القدس" على اغتيال أبوالعطا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال أبو العطا.. 'سرايا القدس' تطلق صواريخ على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.