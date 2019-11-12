بعد اغتيال أبو العطا.. 'سرايا القدس' تطلق صواريخ على إسرائيل

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن صفارات الإنذار دوت لمسافة 60 كيلو متر عن قطاع غزة، وكذلك في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات القبة الحديدة التصدي لها.ويأتي ذلك بعدما نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي لقائد المنطقة الشمالية في القطاع بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء، وتوعدت بـ"رد مزلزل" على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد "سرايا القدس" على اغتيال أبوالعطا.