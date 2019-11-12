بعد عملية الاغتيال.. غزة تُعلق الدراسة والاحتلال يغلق "كرم أبوسالم"

علقت وزارة التربية والتعليم في غزة، الدراسة في جميع مدارس القطاع، الثلاثاء، عقب اغتيال الاحتلال لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تزامنا مع إغلاق إسرائيل لمعبر "كرم أبوسالم"

وأعلن جيش الاحتلال، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، لـ"العين الإخبارية"، إن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد أبو العطا وزوجته، وإصابة 4 من أبنائهما.

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في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صافرات إنذار في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس استهداف مدينة تل أبيب بقذائف صاروخية.

وتعد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014.

كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.

ويعد منفذ "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع.