رئيس تحرير عكاظ: إيران تحرق نفسها بسياستها التخريبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" والمشرف العام على صحيفة "سعودي جازيت"، أن دول الخليج تضررت من الأعمال الإرهابية الإيرانية، ومن وكلائها وعصاباتها المسلحة التي لا تراعي الدماء البريئة.

وقال الذيابي لـ"العين الإخبارية"، على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، إن لإيران أدوراً تخريبية في الشرق الأوسط، مطالباً بضرورة مواجهة تلك السياسة.

وأضاف: "دول الخليج جربت مرات عدة مع إيران التحاور والتشاور لكن طهران كانت تُفشل مثل هذه الحلول والعملية السلمية".