القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صناع سياسات ووزراء وأكاديميون من دول مختلفة حول العالم، حطّوا الرحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيوفا على ملتقى "أبوظبي الاستراتيجي" بدورته السادسة، في لقاء حافل بملفات تسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم، وتمهد لرسم رؤى المستقبل.
ملتقى أبوظبي الذي ينعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يرنو في دورته الحالية إلى بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي من خلال جلسات تستعرض القدرات والقوة العالمية العسكرية والمالية والجيوسياسية وحتى التقنية.
لقاء فكري عربي ودولي، وجه بوصلته في اليوم الأول، إلى التدخلات الخارجية في دول المنطقة وضرورة وقفها، في كلمة لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش والذي استعرض ملفات عدة أبرزها اليمن وليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبوظبي الاستراتيجي".. مواجهة التهديد الإيراني تتصدر اليوم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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