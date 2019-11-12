الشيخ عبدالله آل خليفة: دول الخليج قادرة على مواجهة التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية للطاقة، الإثنين، تماسك وقوة مجلس التعاون الخليجي بما يؤهل تلك المنطقة لتصبح سادس أكبر كتلة اقتصادية في العالم.
وعلى هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، قال الشيخ عبدالله آل خليفة، لـ"العين الإخبارية"، إن التطورات الإقليمية والحالة المضطربة التي تشهدها المنطقة حالياً تحكمها عوامل ثلاثة.
وأضاف "العامل الأول أن هذه التطورات مترابطة تأثراً وتأثيراً، والثاني أنها ليست جديدة، أما العامل الثالث أنها متراكمة فكلما طال أمدها صعب التعامل معها".
وأشار إلى أن دول الخليج لديها كل المقومات لمواجهة التحديات الحالية، قائلا: "دول مجلس التعاون لديها رؤى وطنية واضحة، وفي الجبهة الداخلية هناك تركيز على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية للطاقة أن "هناك نموا اقتصاديا مستداما عبر السنين في منطقة الخليج العربي، وهناك مؤشرات تتحدث عن أن خطط التنمية إذا ما استمرت على معدلها الحالي وإلى 2030 فإن هذه الكتلة ستصبح سادس أكبر كتلة اقتصادية في العالم".
وطالب باستمرار دول مجلس التعاون الخليجي كـ"كتلة اقتصادية متماسكة" تواصل الاستثمار الداخلي والتنمية البشرية والتركيز على التنمية والإصلاحات بما ينعكس على التنمية المستدامة.
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