سقوط صاروخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل

سقط صاروخ جرى إطلاقه من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، الثلاثاء، بعد ساعات من اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا.

كما سُمع دوي صافرات الإنذار في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.





من جانبها، أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بقذائف صاروخية.

Advertisements

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته في قصف استهدف منزله في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "سقط شهيدان نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرقي غزة".





وكشفت مصادر طبية، لـ"العين الإخبارية"، عن أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد بهاء أبوالعطا القيادي في سرايا القدس وزوجته أسماء أبوالعطا وإصابة 4 من أبنائهما وهم: سليم ومحمد وليان وفاطمة.

وتُعَد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014.

كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.