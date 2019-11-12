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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون سيجتمع مع الرئيس الأمريكي قبل قمة الناتو في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بلندن في 4 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال ماكرون على تويتر إنه أجرى "مناقشة ممتازة عبر الهاتف" مع ترامب وإنهما تحدثا بشأن سوريا وإيران وحلف الأطلسي.
وأضاف "اتفقنا على أمور كثيرة وسنجتمع قبل قمة حلف الأطلسي في لندن".
وكان الرئيس الفرنسي قد قال إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد قالت الشهر الماضي إن الرئيس ماكرون تحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن الحاجة لإنهاء الحملة التركية في سوريا.
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